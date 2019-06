1 12

Japoński następca tronu książę Akishino z małżonką księżną Kiko rozpoczęli oficjalną wizytę w Polsce. Złożyli wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza, a następnie odbyli kurtuazyjne spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą i jego małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Para książęca do Warszawy przyleciała w czwartek wieczorem. To pierwsza oficjalna wizyta tej pary w Polsce. "Wizyta ma szczególny charakter, ponieważ będzie to pierwsza zagraniczna podróż księcia Akishino jako następcy tronu" - podkreślił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Podczas pobytu w Polsce japońska para książęca odwiedzi też Kraków i Łowicz. W czasie pobytu w Warszawie japońska para książęca zamieszkuje w Belwederze, który specjalnie na tę okazję został udostępniony przez Andrzeja Dudę. W Belwederze zostali powitani przez szefa gabinetu politycznego prezydenta Krzysztofa Szczerskiego