Prokuratura w Zgierzu (woj. łódzkie) wszczęła śledztwo w sprawie składowiska odpadów po byłych zakładach Boruta. Według mediów, może tam być zakopanych ok. 200 tys. beczek z trującymi substancjami. Śledczy będą sprawdzać, czy doszło do skażenia środowiska, a jeśli tak, to jaka była jego skala i czy można mówić o sprowadzeniu powszechnego zagrożenia.