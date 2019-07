1 9

Piknik wojskowy w Giżycku rozpoczął się w poniedziałek od przekazania przez szefa MON Mariusza Błaszczaka kompanijnego modułu ogniowego złożonego z moździerzy Rak i wozów towarzyszących 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. Minister Błaszczak podkreślił w Giżycku, że w funkcjonowaniu armii ważne są dla niego trzy elementy: jej liczebność, wyposażenie i współpraca z sojusznikami, zwłaszcza z wojskiem USA. Dodał, że trwają negocjacje w sprawie zakupu przez Polskę wielozadaniowych samolotów bojowych F-35. "To będzie zmiana jakościowa polskiej armii" - zapewnił Błaszczak. Jak stwierdziła Mosbacher, Polska i Stany Zjednoczone są liderami, jeżeli chodzi o gwarantowanie pokoju w Europie. Przypominała, że bardzo jasno mówił o tym Donald Trump podczas konferencji z Andrzejem Dudą. Na zakończenie wystąpienia Mosbacher podziękowała Polakom za to, że została w Polsce bardzo ciepło przyjęta, przez co "czuje się tu jak w domu". Publiczność nagrodziła ją za to brawami. Mosbacher dziękowała też osobiście Błaszczakowi za "współpracę ze wspaniałym polskim rządem". "Razem jesteśmy silniejsi" - mówiła ambasador.