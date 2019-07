1 11

Od czwartku (11 lipca) trwają poszukiwania 5-letniego Dawida Żukowskiego z Grodziska Mazowieckiego. W akcję zaangażowani są policjanci, strażacy, żołnierze obrony terytorialnej oraz okoliczni mieszkańcy. W środę po południu chłopca zabrał ojciec. Wieczorem ciało mężczyzny znaleziono przy torach kolejowych. Chłopca w środę po południu zabrał jego ojciec, wieczorem ciało mężczyzny znaleziono na torach kolejowych. Według policji, najprawdopodobniej popełnił samobójstwo Wciąż nie wiadomo, co dzieje się z dzieckiem. Policja prosi wszystkie osoby, które mogą wiedzieć cokolwiek o miejscu pobytu chłopca, o skontaktowanie się z komendą w Grodzisku Mazowieckim pod numerem telefonu: 22 755 60 10 (-11, -12, -13). Można zadzwonić również do lokalnych jednostek policji lub na numer alarmowy 112. Akcja poszukiwawcza. Dawid Żukowski, gdy ojciec zabrał go z domu, był ubrany w szaroniebieską bluzę dresową, niebieskie jeansy i niebieskie trampki z obrazkami Zygzaka McQueena