1 8

Zoo we Wrocławiu ma nowego mieszkańca. Jest nim daniel mezopotamski. Na świecie żyje obecnie tylko 700 przedstawicieli tego gatunku. Został on odtworzony i uratowany przed wyginięciem. Daniela mezopotamskiego można spotkać m.in. w kilku regionach Iranu i Izraela. W Polsce można je zobaczyć także w zoo w Łodzi. Daniel mezopotamski we wrocławskim zoo