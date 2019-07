KRAJ |

Ponad sto spektakli i pokazów można zobaczyć na ulicach Lublina podczas Carnavalu Sztukmistrzów, który rozpoczął się w środę, 25 lipca, i trwa do niedzieli. Występują tam artyści nowego cyrku - akrobaci, kuglarze, iluzjoniści, żonglerzy i klauni z różnych krajów świata.

Carnaval Sztukmistrzów to największa tego typu impreza na świecie. Co roku przyciąga do Lublina ponad 300 uczestników z całego świata.