"To najnowocześniejsze lotnisko wojskowe w Europie". Dyżur bojowy w Łasku

"Lotnisko w Łasku po modernizacji jest jednym z najnowocześniejszych lotnisk wojskowych w Europie, gotowym przyjmować najcięższe statki powietrzne" – powiedział w poniedziałek minister obrony Mariusz Błaszczak, który uczestniczył w inauguracji dyżuru bojowego pilotów F-16.

Szef resortu obrony odebrał w poniedziałek od dowództwa i pilotów 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku (Łódzkie) meldunek o gotowości do pełnienia dyżuru bojowego w ramach zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej. W Łasku wznowiono je po remoncie lotniska 32. BLT – jednej dwóch polskich baz F-16, gdzie stacjonuje też amerykański pododdział przygotowujący rotacyjne pobyty szkoleniowe lotników amerykańskich. "Polskie Jastrzębie wróciły do Łasku. Para bojowa wystartowała. Zmierzyliśmy czas – 11 minut 30 sekund, a więc są gotowi piloci polskich Sił Powietrznych do tego, żeby bronić przestrzeni powietrznej nad naszą ojczyzną. Ale też funkcjonują w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc wspierają naszych partnerów, jeżeli byłaby taka konieczność" – powiedział Błaszczak.