Do gdańskiego portu wpłynął największy na świecie kontenerowiec

Największy na świecie kontenerowiec MSC Gulsun wpłynął do gdańskiego terminala kontenerowego DCT Gdańsk – poinformował w piątek w komunikacie DCT Gdańsk. Podczas jego postoju zostanie przeładowanych 11 tys. kontenerów, co oznacza, że będzie to największa wymiana takiego ładunku w Europie.