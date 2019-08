KRAJ |

Arsenał broni, amunicji i trotylu prawdopodobnie z okresu II wojny, zgromadzone przez 57-latka spod Wąbrzeźna (kujawsko-pomorskie) zlikwidowali policjanci. Składowisko wprawiło w osłupienie policjantów - poinformowała w sobotę rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy podisp. Monika Chlebicz. (PAP)

1 / 5

"Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy otrzymali informacje, które należało błyskawicznie zweryfikować. Wynikało z nich, że jeden z mieszkańców powiatu wąbrzeskiego może posiadać znaczne ilości materiałów wybuchowych, broni i amunicji. Takie składowisko mogło stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Do działań włączyli się policjanci z Wąbrzeźna. W około południa policjanci weszli do pomieszczeń zajmowanych przez mężczyznę we wsi Wronie. To co zastali w pomieszczeniach i garażach, które użytkował w powiecie wąbrzeskim, ale także brodnickim, zaskoczyło ich samych" - powiedziała podinsp. Chelbicz. (PAP)