Marsz Równości w Gorzowie Wielkopolskim

Około pół tysiąca osób uczestniczyło w sobotę w pierwszym Marszu Równości w historii Gorzowa Wielkopolskiego. Manifestację solidnie zabezpieczyła policja i odbyła się ona bez incydentów. Rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy poinformował, że podczas marszu nie doszło do poważnych incydentów. Dodał, że dwie osoby zostały zatrzymane przed marszem. To jego przeciwnicy, którzy chcieli przedostać się do jego uczestników. Najprawdopodobniej odpowiedzą za wykroczenie polegające na zakłóceniu porządku publicznego.