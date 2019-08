W ciągu 10 dni na Jasną Górę dotarło 36,5 tys. pieszych pielgrzymów

W ciągu ostatnich 10 dni do sanktuarium maryjnego na Jasnej Górze dotarło sto pieszych pielgrzymek, w których wędrowało ok. 36,5 tys. pątników. To 4,5 tys. więcej niż w tym samym czasie rok temu.