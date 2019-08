KRAJ |

Lato to w Polsce najbardziej burzowy sezon. Warto pamiętać, żeby w czasie burz unikać otwartej przestrzeni, nie stawać pod drzewami, nie dotykać metalowych przedmiotów, nie pływać, ale wyjść na brzeg. To, jakie skutki będzie miało uderzenie pioruna, zależy m.in. od zapewnienia na czas pierwszej pomocy. IMGW wydał w poniedziałek ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami w górach. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują dla pasm górskich w woj. podkarpackim, śląskim i małopolskim. Alert pierwszego stopnia dotyczy gór w województwach dolnośląskim i opolskim.

1 / 7

Weather.gov podaje, że co dziesiąta osoba, którą poraził piorun, umiera. Śmierć jest związana z zatrzymaniem akcji serca w związku z dużym ładunkiem elektrycznym, który przepływa przez ciało. U osób, które przeżyją rażenie piorunem, występować mogą poparzenia, ale to nie one są najgroźniejsze. Większym problemem są problemy kardiologiczne i neurologiczne związane z rażeniem piorunem. Osoby, które przeżyją, borykać się mogą z takimi problemami jak: silne bóle, depresja, problemy neurologiczne, zmiany osobowości, problemy z pamięcią czy uwagą. Mogą też pojawiać się silne bóle głowy czy problemy ze snem.