KRAJ |

W poniedziałek wieczorem we Wrocławiu odbyła się manifestacja, będąca częścią ogólnopolskiej akcji "Ziobro musi odejść". Jak mówił jeden z jej uczestników, były senator Józef Pinior, celem zgromadzenia było okazanie atakowanym sędziom, że nie są sami.

1 / 6

"Domagamy się dymisji ministra sprawiedliwości. Nie damy się nabrać na to, że wiceminister Piebiak jest za to odpowiedzialny. To była cała zorganizowana grupa odpowiadająca za szkalowanie i zastraszanie polskich niezależnych i niezawisłych sędziów. Domagamy się dokładnego wyjaśnienia afery, a na koniec postawienia zarzutów osobom odpowiedzialnym za powyższe. To nie są zarzuty z Kodeksu cywilnego, to nie tylko Trybunał Stanu. To są zarzuty z Kodeksu karnego" - mówił Marcin Murzyński ze stowarzyszenia Wrocławdlademokracji.pl.