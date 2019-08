KRAJ |

Aktorzy Katarzyna Tlałka i Marcel Wiercichowski, a także piosenkarz Sławomir Zapała i wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz doczekali się miejsca w "alei gwiazd", która powstała na terenie miejskiego Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. W alei utworzonej na patio pojawiły się... stylowe ławki z ich nazwiskami. Przed laty to właśnie w murach tego szpitala przyszli na świat.

"Zależało nam, aby to nie było banalne show z udziałem znanych osób. Chcieliśmy, aby akcja miała jakiś sens, myśl dzielenia się, niesienia dobra" - zauważył cytowany w materiałach prasowych dyrektor szpitala, Jerzy Friediger. Jak wyjaśnił, szpital poprosił gwiazdy o zakup ławek do "alei", ale ławki te posłużą chorym do odpoczynku.