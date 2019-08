Warszawa: Zakaz wstępu na teren nad Wisłą

KRAJ |

Przy zejściu do Wisły na wysokości ul. Farysa na Bielanach w Warszawie obowiązuje zakaz wstępu. Wskutek awarii dwóch kolektorów, które przesyłają ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka", właśnie w tym miejscu do rzeki spływają nieczystości.