Kto jest najbogatszym Polakiem III RP? W 2019 roku po raz 30. "Wprost" opublikował listę 100 najbogatszych Polaków. W poniedziałek gazeta postanowiła dodatkowo przedstawić wyniki analizy czołówek poprzednich rankingów, co - jak czytamy" - ma być "podsumowaniem 30 lat polskiego kapitalizmu". Biorąc pod uwagę różne czynniki np. najwyższą wartość majątku, jaką dany biznesmen osiągnął w ciągu ostatnich 30 lat - sprawdzano, ile warte byłyby dzisiaj zgromadzone fortuny - gdyby część z tych osób nie zbankrutowała lub nie umarła. Oto lista dziesięciu najbogatszych Polaków 30-lecia (pozostałe nazwiska i szczegóły analizy w poniedziałkowym wydaniu "Wprost").

1. Jan Kulczyk (18,5 mld zł). Był właścicielem m. in. przedsiębiorstwa Kulczyk Holding i międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments. Klasyfikowany w rankingach krajowych i międzynarodowych. Jak czytamy we "Wprost" - "ryzykowne inwestycje w niebezpiecznych częściach świata wprowadziły Kulczyka do ekstraklasy globalnego biznesu". Zmarł w 2015 roku w wyniku powikłań po zabiegu kardiologicznym.