Trwa budowa mostu pontonowego na Wiśle. Poprowadzony zostanie nim tymczasowy rurociąg, którym z lewobrzeżnej Warszawy będą odprowadzane ścieki do oczyszczalni "Czajka". Od kilku dni, na skutek awarii dwóch kolektorów pod dnem Wisły, nieczystości są zrzucane do rzeki.

Anna Moskwa, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, poinformowała w niedzielę, że wojsko ma już wszystkie elementy niezbędne do budowy mostu i obecnie są one łączone. Jednocześnie zadeklarowała, że konstrukcja powstanie w planowanym terminie, czyli do wtorku do godziny 14.00.