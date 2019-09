Andrzej Duda za sterami myśliwca

KRAJ |

Prezydent Andrzej Duda wraz z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem wziął we wtorek udział w otwarciu targów Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Jak mówił prezydent, kieleckie targi to "wielka przemysłowa impreza" z udziałem 600 wystawców z całego świata, i wystawa narodowa, przygotowaną w tym roku przez USA. "Ale przede wszystkim dla nas, to ekspozycja tego, co robi polski przemysł zbrojeniowy – PGZ i inne firmy, które tym się zajmują" - zaznaczył. Sam zdecydował się na mały "test" jednego z modeli myśliwca.