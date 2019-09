KRAJ |

Montaż zastępczego rurociągu na moście pontonowym zbudowanym na Wiśle rozpocznie się w czwartek po południu. Na przeprawę będą wciągane jednocześnie dwie nitki rurociągu, przez które popłyną ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do kolektora znajdującego się na prawym brzegu Wisły. Prace zainteresowały warszawiaków, którzy przyglądali się wszystkiemu z pobliskiego mostu.

W wyniku awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka", do których doszło w miniony wtorek i środę (27–28 września) do Wisły są zrzucane nieczystości.