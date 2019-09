Awaria w stolicy. Rozpoczęło się tłoczenie nieczystości

Wydajność alternatywnego rurociągu przesyłającego ścieki do oczyszczalni "Czajka" stopniowo rośnie; obecnie jest osiągnięty poziom 60 proc. - przekazał w poniedziałek rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie żadnego wstrzymania pompowania ścieków - dodał. Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował w Radiu Zet, że od godz. 4 w poniedziałek rozpoczęło się tłoczenie nieczystości z części lewobrzeżnej Warszawy awaryjnym rurociągiem do oczyszczalni ścieków "Czajka". Według ministra, najpóźniej w środę rurociąg osiągnie 100 proc. wydajności.