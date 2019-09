KRAJ |

W środę rozpoczęło się ostatnie planowane w tej kadencji posiedzenie Sejmu. Dla wielu posłów i posłanek będzie ono ostatnim przynajmniej na cztery kolejne lata, bo nie zdecydowali się, aby kandydować w najbliższych wyborach, które odbędą się 13 października. Niektórzy z nich, jak np. posłanka PiS Krystyna Pawłowicz, Stefan Niesiołowski (PSL-KP) czy Ryszard Petru (Teraz!), barwnymi językiem opisywali rzeczywistość. Uznali, że na razie wystarczy.

Wśród posłów, których na pewno zabraknie w kolejnej kadencji, jest Krystyna Pawłowicz. Posłanka PiS zasiadała w Sejmie dopiero drugą kadencję, ale dała się poznać z ciętego i ostrego języka. "Bydło poselskie z lewej strony sali zagraża Sejmowi, posłom i polskim instytucjom. Panie marszałku, to nie są żarty. W swej nienawiści, opętaniu i zbydlęceniu ci szaleńcy są zdolni do wszystkiego, nawet do zbrodni. Brak reakcji na ich wyczyny doprowadzi do samosądu" - oświadczyła w 2018 roku z sejmowej mównicy.