Akcja "Polska pod Krzyżem". Ponad 60 tys. uczestników

KRAJ |

Ponad 60 tys. osób uczestniczyło we mszy świętej na lotnisku Włocławek-Kruszyn, gdzie odbywają się główne uroczystości akcji "Polska pod Krzyżem". Eucharystii przewodniczył bp włocławski Wiesław Alojzy Mering, który podkreślił, że "krzyż jest gwarancją życia". Organizatorami "Polski pod Krzyżem" są diecezja włocławska i Fundacja Solo Dios Basta, która wcześniej organizowała m.in. "Różaniec do granic" i "Wielką pokutę". Wydarzenie "Polska pod Krzyżem" ma być wypełnieniem testamentu duchowego św. Jana Pawła II, który w 1997 r. wzywał do obrony krzyża "od Tatr aż do Bałtyku". Główne uroczystości odbywają się na lotnisku pod Włocławkiem. Akcja modlitewna "Polska pod Krzyżem" odbywa się także w 1258 parafiach w całej Polsce i za granicą. Pozostają one w łączności duchowej ze zgromadzonymi w Kruszynie.