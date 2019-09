KRAJ |

W piątek w Warszawie rozpoczął się dwudniowy XI Kongres Kobiet. Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem "Równość, ekologia i demokracja". Po południu sześć znanych postaci polskiego życia publicznego: Małgorzata Kidawa-Błońska, Barbara Labuda, Joanna Mucha, Katarzyna Lubnauer, Wanda Nowicka i Monika Falej wzięły udział w panelu pt. "Z doświadczeń polityczek". Debatę poprowadziła była pełnomocniczka rządu Donalda Tuska ds. równego traktowania, prof. Małgorzata Fuszara.

Uczestniczki dyskusji zachęcały kobiety do większej aktywności. "Wszystkim paniom, dziewczynom, kobietom, które spotykam na swoje drodze, zawsze mówię: należy być sobą, od początku do końca, być przekonaną do tego, co się robi i się nie bać. Kobiet, które chcą zmieniać świat, jest wiele" - podkreślała kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska.