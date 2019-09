KRAJ |

W piątek w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Uczestniczyli w nich m.in. prezydent Andrzej Duda oraz szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Andrzej Duda, który wręczył w piątek sztandary trzem brygadom WOT, podkreślił, że gdy rozpoczynały one działalność, nie dostały swoich sztandarów, bo - jak zaznaczył - nie chciał, by żołnierze WOT uważali, iż dostali za darmo coś, "czego normalnie by się nie dostało".