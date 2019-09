KRAJ |

Od soboty kierowcy mogą korzystać z pierwszego z trzech budowanych górskich odcinków drogi ekspresowej S7, czyli nowej zakopianki. Nową drogą pojedziemy od Skomielnej Białej do Rabki Zdroju.

Oddany do użytku fragment to pierwszy z trzech odcinków budowanej S7 na południe od Krakowa, od Lubnia do Rabki Zdroju. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział, że wszystkie trzy będą gotowe do 2021 roku.