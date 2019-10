KRAJ |

Ostatnie wybory parlamentarne przyniosły prawdziwą rewolucję w kwestii tego, kim są najbardziej majętni posłowie. Wśród osób, które już niedługo rozpoczną zasiadanie w sejmowych ławach, są prawdziwi krezusi. Mimo, że oświadczenia majątkowe nowych parlamentarzystów zostaną opublikowane dopiero za jakiś czas, portal money.pl wytypował tych najzamożniejszych.

1 / 3

Mateusz Morawiecki, choć w mijającej kadencji sprawował funkcję szefa rządu, dopiero w ostatnich wyborach po raz pierwszy zdobył mandat poselski. Premier posiada 5 380 000 zł w gotówce, a ponadto mieszkanie o wartości około 1 mln zł. Do tego jest właścicielem dwóch domów o trudnej do oszacowania wartości, domu szeregowego i działki o powierzchni 2 ha. Posiada także akcje Santandera oraz meble, jakie wycenił na ponad 250 tys. zł. Majątek Mateusza Morawieckiego szacowany jest na 8-9 mln zł. Do tej kwoty nie wlicza się majątek należący do jego żony.