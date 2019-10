Andrzej Duda wziął udział w marszu dla transpplantacji

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w imprezie sportowej pod hasłem "Tak dla transplantacji". Podkreślił, że to by rodziny w odpowiednim momencie godziły się na pobranie narządów, jest bardzo ważne. Powiedział też, że pozyskanie organów to sprawa wymagająca wielkiej delikatności, a propagowanie idei transplantologii jest dla niego ważne. Prezydent uczestniczył w marszu nordic walking.