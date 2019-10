KRAJ |

Bliscy, przyjaciele i znajomi w sobotę we Włocławku pożegnali 33-letniego mężczyznę, który w minioną niedzielę zginął uderzony przez samochód na przejściu dla pieszych na Bielanach w Warszawie. Po mszy w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zmarły spoczął na cmentarzu komunalnym.

"Nie tak miało być, nie takim bohaterem miał zostać syn, mąż, brat i tatuś. 33 lat życia, chrystusowe lata. Wstrząsająca tragedia, szok, niedowierzanie, zgroza. Dramat niedzielnego popołudnia na Bielanach w Warszawie relacjonują wszystkie media w kraju. Wypowiadają się świadkowie poruszeni do ostatniej struny, solidarni przeciw temu wszystkiemu co spowodowało tą śmierć. Później tłum ludzi protestuje w milczeniu przeciwko zabijaniu pieszych na drogach" - powiedział w homilii podczas mszy pogrzebowej ks. Marcin Filas z Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Duchowny podkreślił, że po tygodniu od tragedii mogłoby się wydawać, że emocję troszeczkę odpadły, ale niewyobrażalny dla wielu ból najbliższych wciąż trwa, a wraz z bólem "dręczące pytanie: dlaczego?".