Georgette Mosbacher świętuje symboliczny początek ruchu bezwizowego

We wtorek na warszawskim Okęciu świętowano symbolicznie wejście Polski do amerykańskiej strefy ruchu bezwizowego. Polacy mogą latać do Stanów Zjednoczonych bez wizy w celach turystycznych i biznesowych na 90 dni. W świętowaniu wzięła udział ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, która rozdawała ciastka.