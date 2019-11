Nowi mieszkańcy wrocławskiego zoo

Młode zające bielaki na wybiegu ogrodu zoologicznego we Wrocławiu. Zwierzęta pod koniec października tego roku przyjechały do Wrocławia z St. Petersburga. Są to trzy samice i dwa samce. Bielak podlega ścisłej ochronie gatunkowej, gdyż jego liczebność w naszym kraju nie jest zbyt wielka.