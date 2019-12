KRAJ |

W środę w Szczecinie pożegnano uroczyście żołnierzy XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Afganistan. Będzie on liczył ponad 300 osób. Jego trzon stanowią żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej.

"Jesteście dobrze przygotowani i wyszkoleni do odpowiedzialnej i profesjonalnej realizacji postawionego przed wami zadania" - powiedział reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pułkownik Adam Grela. "Możecie być dumni z tego, że razem z sojusznikami będziecie wykonywać zadania na rzecz stabilizacji i pokoju; to dowód zaufania do waszych umiejętności" - dodał.