Do Sejmu przyjechały choinki

KRAJ |

Jak co roku, do gmachu Sejmu przyjechały bożonarodzeniowe choinki. W budynku stanęły żywe drzewa. Ich ustawienie było całkiem sporą operacją logistyczną. W sejmowym holu pojawiły się w sumie dwie choinki - większa stanęła przy schodach, mniejsza na antresoli. Już niedługo ozdobione zostaną bombkami i światłami, co ze względu na ich rozmiary, wcale nie będzie takie proste.