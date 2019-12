Obchody 49. rocznicy Grudnia'70 w Gdyni

Przy pomniku Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni upamiętniono we wtorek (17 grudnia) zamordowanych tam robotników. 49 lat temu około godz. 6 wojsko otworzyło do nich ogień, gdy szli z dworca do zablokowanej stoczni. Padli zabici i ranni. "Martyrologia Grudnia'70 nie była daremna, z niej bowiem wyrósł polski sierpień 1980 roku, a potem wolna Polska" - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników obchodów.