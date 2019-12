KRAJ |

W niedzielę w południe (22 grudnia) na krakowskim rynku prezydent Jacek Majchrowski spotkał się z mieszkańcami miasta na tradycyjnym opłatku. Nie zabrakło życzeń, łamania się opłatkiem i koncertu kolęd.

Prezydent Majchrowski przypomniał, że krakowianie co roku spotykają się na rynku tuż przed Bożym Narodzeniem, aby złożyć sobie życzenia świąteczne i noworoczne. "To jest taki czas, który skłania do refleksji - do tego abyśmy spojrzeli na ten mijający rok i na ten przyszły (…). Ten rok, który minął był rokiem dla naszego miasta dobrym, wszystko wskazuje na to, że ten który się zbliża nie będzie gorszy. Będziemy nadal robić to co należy, będziemy rozbudowywać miasto, będziemy je ulepszać. Będziemy to robić dla państwa i z państwem" - mówił do mieszkańców prezydent.