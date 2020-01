Nietypowa sygnalizacja w Warszawie

KRAJ |

Tuż przed przejściem dla pieszych przy Al. Komisji Edukacji Narodowej specjalny projektor oświetla na czerwono chodnik. Wszystko po to, by wpatrzeni w ekrany smartfonów przechodnie nie wtargnęli na jezdnie. To pierwsze takie rozwiązanie w kraju.