Dyżur w tzw. szpicy NATO dowodzi wiarygodności Polski w sojuszu i przyczyni się do bezpieczeństwa Polski - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak, który wziął udział w odprawie z okazji przejęcia dyżuru w siłach odpowiedzi NATO przez 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich.

"Jest to niewątpliwie wyraz zaufania naszych sojuszników do Wojska Polskiego, jest to też dowód sprawności żołnierzy Wojska Polskiego" - powiedział minister. Dodał, że objęcie dyżuru w siłach bardzo wysokiej gotowości VJTF, nazywanych szpicą NATO, to także "rezultat konsekwentnej polityki zarówno polskiego rządu, jak i prezydenta Andrzeja Dudy".