Spotkanie pary prezydenckiej z korpusem dyplomatycznym

KRAJ |

W środę wieczorem prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda spotkali się z szefami misji dyplomatycznych akredytowanymi w Polsce. Prezydent Duda zwracając się do dyplomatów, podkreślił, że jest to jego piąte i ostatnie spotkanie noworoczne z korpusem dyplomatycznym w mijającej kadencji jego urzędowania. Dlatego - jak wyjaśnił - w swoim wystąpieniu chce przedstawić "szerszą refleksję" nad tym, co udało się Polsce osiągnąć w ciągu ostatnich pięciu lat, a także nad wyzwaniami, jakie przed nią stoją.