75-latek rozbiera dom, by zbudować z niego łódź

75-letni Andrzej Jungst z wielkopolskich Gorzyc Wielkich powoli zbliża się do końca budowy łodzi. Na jej pokładzie zamierza spędzić resztę swojego życia, nazywając swoje przedsięwzięcie "fantastyczną zabawą na starość". Łódź powstaje z drewna z rozbiórki domu, który kiedyś należał do jego przyjaciela. Do budowy 75-latek wykorzystuje wszystkie drewniane elementy, łącznie z boazerią i meblami kuchennymi.