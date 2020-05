Legnica: 36-latek strzelał do kobiety z repliki XIX-wiecznej broni

We wtorek (12 maja) na jednym z legnickich osiedli (woj. dolnośląskie) doszło do tragicznego zdarzenia. W wyniku strzelaniny, o życie walczy 35-letnia kobieta. Podejrzany o atak jest w rękach policji. Szczegóły zdarzenia opisuje m.in. lokalna prasa.

Dramat rozegrał się we wtorek 12 maja na legnickim osiedlu "Kopernik". 36-latek przyszedł do mieszkania swojej byłej partnerki i postrzelił 35-latkę. Kobieta trafiła do szpitala, jej stan jest krytyczny.