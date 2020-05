KRAJ |

We wrocławskim zoo po raz trzeci w historii tego ogrodu urodził się manat. Zwierzęta te zagrożone są wyginięciem, a ich populacja w ogrodach zoologicznych jest jeszcze wciąż za mała, aby zapewnić przetrwanie gatunku - podkreślają przedstawiciele wrocławskiego ogrodu.

1 / 4

Nowonarodzony manat to potomek samicy, która trafiła do wrocławskiego zoo z Singapuru - poinformowała w czwartek PAP Joanna Kij z biura prasowego wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Mały manat to najprawdopodobniej samiec. Tuż po narodzinach ważył 20 kg i mierzył 110 cm.