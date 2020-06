Andrzej Duda w Auschwitz

Prezydent Andrzej Duda wraz z marszałek Sejmu Elżbietą Witek, wicepremierem Piotrem Glińskim i byłymi więźniarkami złożyli w niedzielę kwiaty przed Ścianą Straceń w b. niemieckim KL Auschwitz. Oddali hołd ofiarom w dniu 80. rocznicy pierwszej deportacji Polaków do tego obozu. Był to ostatni akord oficjalnych obchodów rocznicowych, które z uwagi na epidemię miały ograniczony charakter. Zostały dostosowane do obostrzeń wynikających z zagrożenia koronawirusem.