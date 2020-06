KRAJ |

We wtorek 16 czerwca przed pomnikiem AK u zbiegu ul. Jana Matejki i Wiejskiej w Warszawie podpalił się 48-latek. Przytomnego mężczyznę karetka zabrała do szpitala.

Jak poinformował rzecznik śródmiejskiej policji nadkom. Robert Szumiata, do zdarzenia doszło we wtorek 16 czerwca około godziny 13.45. "Przed pomnikiem AK u zbiegu ul. Jana Matejki i Wiejskiej podpalił się 48-letni mężczyzna" - przekazał policjant. Na zdjęciach miejsce, gdzie doszło do próby samopodpalenia.