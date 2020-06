KRAJ |

Do głosowania na prezydenta Andrzeja Dudę przekonywali w poniedziałek wieczorem w Poznaniu ministrowie, samorządowcy i sympatycy obozu Zjednoczonej Prawicy w trakcie wiecu "Wuchta wiary z prezydentem!". Zgromadzenie próbowali zagłuszać przeciwnicy urzędującego prezydenta.

1 / 7

Wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk wskazywał, że ostatnie dni przed wyborami prezydenckimi, to czas "szczególnej mobilizacji". "To jest ten czas, kiedy trzeba się spotykać, trzeba przekonywać, trzeba rozmawiać i mówić o tym, że najbardziej wiarygodną prezydenturę gwarantuje Andrzej Duda" – mówił. Szynkowski vel Sęk przekonywał, że Rafał Trzaskowski, główny kontrkandydat urzędującego prezydenta, "ciągle zmienia swoje poglądy", zaś Andrzej Duda, to "siła wiarygodności, silna prezydentura".