Spór o stadion. Morawiecki apeluje do Trzaskowskiego

"Prosimy o przekazanie stadionu Skry w Warszawie. Chcemy na 100-lecie stadionu wykonać jego remont za prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego" - mówił podczas konferencji na stadionie premier Mateusz Morawiecki. Ratusz błyskawicznie odpowiedział na słowa premiera.

"Wyciągamy rękę do Rafała Trzaskowskiego i prosimy o przekazanie tego stadionu, bo za rok ten stadion, Skra Warszawa, będzie przeżywał piękny jubileusz 100-lecia i na to 100-lecie chcemy wykonać remont za pana Rafała Trzaskowskiego i my ten remont wykonamy, tylko jeśli Miasto Stołeczne Warszawa przekaże ten piękny stadion z tradycjami, który był dumą polskich sportowców" - powiedział szef rządu podczas konferencji.