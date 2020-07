KRAJ |

Prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wzięli w niedzielę (5 lipca) udział w uroczystości złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. "Trudno sobie wyobrazić większe przykłady gotowości, oddania i patriotycznej postawy" - mówił podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda.

1 / 12

Duda podkreślał rolę terytorialsów w pomocy poszkodowanym przez powodzie i nawałnice na Podkarpaciu. "Czynili niezawodnie to, co w słowach żołnierskiej roty przysięgi, Czynili niezawodnie to, co w ich zawołaniu: 'Zawsze gotowi, zawsze blisko'" - mówił.