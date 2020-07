Tłumy turystów w Gdańsku

Pandemia nie odstraszyła turystów od przyjazdu do Gdańska. Główne Miasto znów tętni życiem. W najbliższą sobotę 25 lipca rozpocznie się tu 760. Jarmark św. Dominika. To jedna z największych imprez plenerowych w Europie. Tegoroczna edycja potrwa do niedzieli 16 sierpnia. 650 stoisk zostanie rozstawionych na 21 ulicach Gdańska.