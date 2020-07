Wakacje 2020. Tłok nad polskim morzem

Upały powróciły do Polski. Dotarły też nad Bałtyk, z czego tłumnie korzystają turyści. Poniższe zdjęcia wykonano w ostatni słoneczny poniedziałek (27 lipca). Przedstawiają one wypoczywających - stłoczonych niemal parawan przy parawanie - na plaży we Władysławowie.