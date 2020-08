W Łomży pociąg staranował TIR-a

KRAJ |

We wtorek w Łomży doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Jadący od strony Łomży w kierunku Śniadowa pociąg towarowy staranował TIR-a na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Lokomotywa uderzyła w naczepę ciężarówki. Nikomu nic się nie stało. Zgłoszenie o zdarzeniu dotarło do łomżyńskiej policji o godzinie 14.16. W wypadku nikt nie zginął.