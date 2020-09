KRAJ |

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy rozpoczęły się we wtorek (1 września) nad ranem na gdańskim Westerplatte obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

- To miejsce jest symbolem bohaterstwa polskich żołnierzy, a dla całego świata przestrogą przed tym, co oznacza brutalna polityka prowadząca do wojny; ostrzeżeniem, aby takie wydarzenia nigdy się nie powtórzyły - mówił prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej.