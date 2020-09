Warszawa: Żołnierze rozpoczęli łączenie mostu pontonowego na Wiśle

Saperzy łączą most na Wiśle. Sześć przęseł przeprawy ustawia na rzece kilkanaście kutrów. Most ma być gotowy w czwartek. Następnie zostanie na nim ułożony tymczasowy kolektor do oczyszczalni "Czajka".